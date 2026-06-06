セブン本部が加盟店からコーヒーカップのリサイクル代を「12倍」で誤徴収していました。被害総額十数億円の計算ミスは、なぜ6年も放置されたのか？背景には「7pay事件」や「残業代未払い」と根っこを同じにする“深刻な組織の病”があります。（ノンフィクションライター窪田順生）この記事の著者・窪田順生さんをフォローするか、連載〈情報戦の裏側〉をフォローすると最新記事の通知がメールで届きます。リンク先の「+フォロー