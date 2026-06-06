前回のカタール・ワールドカップ。グループステージでドイツ、スペインと同居した日本は、明らかにチャレンジャーの立場だった。しかし、その評価を覆すように両国を撃破。さらに昨年はブラジル、今年３月にはイングランドを下し、日本代表に対する世界の見方は少しずつ変わりつつある。かつてのように「失うものがない挑戦者」としてではなく、警戒される存在として迎える北中米ワールドカップ。そこで、前回大会経験者