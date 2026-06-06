明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第2戦が6日に開催され、鹿島アントラーズとヴィッセル神戸が対戦した。地域リーグラウンドのEASTを首位で終えた鹿島と、WEST首位の神戸による優勝をかけたプレーオフラウンド。神戸の本拠地『ノエビアスタジアム神戸』で開催された第1戦は神戸が5−0で大勝して、鹿島の本拠地『メルカリスタジアム』での第2戦を迎えた。試合は序盤からゴール前に鹿島が何度も迫ったものの、GK