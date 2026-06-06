FC東京は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、セレッソ大阪とMUFG国立で対戦している。前半に３失点。迎えた後半、62分に１点を返す。相手のパスをカットした野澤零温が、佐藤龍之介に渡す。背番号23は、ワントラップから素早く右足を振る。鋭いシュートを突き刺した。 北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー入りも期待されていた19歳が、気持ちのこもった一撃でスタンドを沸かした。構