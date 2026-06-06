卓球の「WTTコンテンダースコピエ」が行われており、日本選手たちが連日活躍を見せている。中でも日本勢による優勝争いの可能性が高いのが女子シングルスで、同士討ちによる上位争いも予想されている。 ■大藤は3大会連続優勝を狙う 北マケドニアで行われている今回のWTTシリーズ。女子シングルスでは第1シードに大藤沙月（ミキハウス）、第2シードに橋本帆乃香（デンソー）が入り、大藤が優勝