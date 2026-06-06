優必選科技（ユービーテック）傘下の消費者向け人型ロボットブランド「優世界」は6月2日、世界初の等身大のスーパーバイオニック人型ロボットの予約販売を通販サイトの京東（JD.com）で始めたと発表しました。この製品は、6月30日に正式発表されます。この優世界スーパーバイオニック人型ロボットは感情面での家庭的な寄り添いを実現する製品と位置づけられ、男女2種類のフルサイズモデルが発売されます。男性モデルは身長183セン