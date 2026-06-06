マイケル・ジャクソンさんの半生を映画化した「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアが４日、都内で行われ、マイケルさんの実の甥で、マイケル役のジャファー・ジャクソンらとともに、ちゃんみな、香取慎吾がステージに登壇した。ほかにゲストとして、米倉涼子、アンミカ、トリンドル玲奈らがレッドカーペットを歩いたが、その中には辻希美（３８）の長女でインフルエンサーの希空（１８）の姿も。白