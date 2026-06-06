元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが5日、自身のXを更新し、グラビア活動8年目ということでファンからのグラビア質問に回答した。【動画】手ブラのカット公開！有村架純そっくりの人気グラドルちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美