日本代表ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）の今夏の移籍先に、イングランド・プレミアリーグのブライトンとフランス１部モナコが急浮上してきた。今季オランダ１部で得点王に輝いた上田を巡っては欧州各国のクラブが獲得に関心を寄せている。そうした中で、有力候補となってきたのがＭＦ三笘薫の所属するブライトンと、ＭＦ南野拓実の所属するモナコだ。移籍市場に精通するブラジル人ジャーナリストのジョアン・ヴァン