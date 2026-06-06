雨が多い季節がやってきます。荷物が多い日に限って、片手が傘でふさがってしまい不便…なんてことはありませんか？そんなときの救世主アイテムを、100円ショップが大好きなESSEベストフレンズ101メンバーのLilyさんが紹介してくれました。雨の日を助けてくれる神アイテム「両手が自由に使える傘ホルダー」雨の日に限って、荷物が多い…。傘を持つと、片手がふさがってしまい不便ですよね。両手を自由に使えれば、なんて思ってい