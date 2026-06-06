タレントの辻希美が、６日に更新された、お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夫・杉浦太陽との馴れ初めを語った。２人の出会いは杉浦の友人宅。辻は、杉浦がいることを知らなかったという。最初の印象は、杉浦が出演したドラマ「おそるべしっっ！！！音無可憐さん」（テレビ朝日系）の印象だったというが、「友達とのやりとりや表情を見て、好きになった」と回想。その時は「そ