全米女子オープン米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン第2日は5日（日本時間6日）、カリフォルニア州のリビエラCC（6699ヤード、パー71）で行われた。首位と2打差の3位から出た渋野日向子（サントリー）は3バーディー、3ボギーの71。通算3アンダーで首位と1打差の3位につけた。インスタートの渋野は、出だしの10番パー4で長いパットを沈めてバーディー発進。12番でもバーディーの後、13番でボギーとし、17番ではまた