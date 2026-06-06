本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦し、1-0でサヨナラ勝ちした。9回にフレディ・フリーマン内野手が10号のサヨナラ弾を決めた。ベンチで戦況を見つめていた大谷翔平も大喜び。その表情がテレビカメラに抜かれ、反響を呼んだ。打った瞬間に勝利を確信できた。9回先頭、フリーマンがイエーツの高め直球をつかまえた。着弾から3秒後、中継カメラがとらえたのはベンチの大谷