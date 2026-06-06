赤ちゃんとママさんを取り合う猫ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「ママさんの取り合いですね」「ママの横で寝てるプリンちゃんかわいい」等のコメントが寄せられ、5.8万回以上再生されているようです。 【動画：ママのことが大好きな猫→赤ちゃんのお世話の合間に甘えに来て…あまりにも『愛おしい光景』】 プリンくんはママさんが大好き YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは