子猫時代から2年後の変化を捉えた投稿が、大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は2万件以上の「いいね！」を獲得し「こんな立派になって！」「ライオンの血筋をひいておられるのね」「すご～い立派な胸毛さん」とのコメントが寄せられていました。 【写真：毛が短かった子猫→成長して、想像以上に『毛が伸びた』結果…２年後の『まさかの光景』】 ゴージャスな姿へ Threadsアカウント「misaki」に投稿された