猫が「咳をしている」ときに考えられる4つの原因 1.猫風邪（感染症） 猫風邪は、ウイルスや細菌に感染することで鼻や喉が炎症を起こす病気です。人間でいう風邪に近いですが、猫にとっては重症化しやすい病気です。 咳だけでなく、ネバネバした鼻水や目やに、くしゃみを伴うのが特徴です。多頭飼いをしている場合は他の猫にもうつりやすいため、早めの隔離と治療が必要になります。 子猫やシニア猫は体力がな