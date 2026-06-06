マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のソー役で知られる俳優クリス・ヘムズワースが、子どものパスポートを取り違えたことで国際線への搭乗を拒否されるハプニングがあったことを明かした。妻エルサ・パタキーとの間に13歳の娘インディアと11歳の双子サーシャ、トリスタンを持つクリスは、誤って娘のパスポートを息子のものとして提示してしまったという。 【写真】