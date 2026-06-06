資料緑のカーテン 夏の日差しを和らげ、室温の上昇を抑える「緑のカーテン」。県民の設置を促進しようと、香川県が「かがわ緑のカーテン」の写真を募集します。 応募資格は、香川県の家庭や事業所、公共施設（学校）などで緑のカーテン作りに取り組む個人や団体です。緑のカーテンの他に苗植えや水やり作業、咲いた花や収穫した実の写真なども募集します。 募集期間は6月10日～9