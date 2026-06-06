◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が先制の左前適時打を放った。０―０の５回先頭、熊谷が四球を選んで出塁し、村上の犠打で進塁。その後、快足を生かした三盗で好機を作った。１死三塁、立石が先発・早川の直球を左前に運び均衡を破った。前日には５月２４日の巨人戦（東京ドーム）以来９試合ぶりにタイムリーを放っており、２試合連続。黄金ルーキーは「チ