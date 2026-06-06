◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦藤枝１―０愛媛（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＪ３愛媛を下し、１９位で特別大会を終えた。藤枝は前半３７分にＭＦ岡沢昂星のゴールで先制。このリードを最後まで守り抜いた。特別大会の最終戦で、ホームゲームの連敗も５でストップ。３月７日のＪ２磐田戦（１―１、ＰＫ６―５）以来、約３か月ぶりに勝利を挙げて、サポーター