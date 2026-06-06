カーリング日本選手権（７〜１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女スキップ合同記者会見が開幕前日の６日に横浜市役所で行われた。女子で前回３位のロコ・ソラーレは、サードを務めてきた吉田知那美が３月に退団し、再スタートとして挑む国内初戦。藤沢五月は「今季、チームメンバーの入れ替えもあり、また新しい風を皆さんにお見せできると思う。今季の日本選手権を盛り上げていきたい」とさわやかな笑顔で話した。今大会は、３月