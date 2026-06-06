◆ファーム・リーグ中日１―７巨人（６日・ナゴヤ）巨人は投打がかみ合い勝利を飾った。先発・マタは初回先頭の大島に四球を与えたが、続く辻本を三ゴロ併殺。福元を一ゴロに封じた。３〜６回は無安打に抑え、７回は２死から新保に安打を許したがロドリゲスを右飛。７回２安打２四球無失点と好投し、白星をゲットした。２番手・田和は１回１失点、３番手・ルシアーノは１回無失点だった。打線は３回２死満塁から三塚の押し