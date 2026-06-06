５日、キセリョフ氏と会談する傅華氏。（サンクトペテルブルク＝新華社記者／張超群）【新華社サンクトペテルブルク6月6日】新華社の傅華（ふ・か）社長は5日、ロシアのサンクトペテルブルクで同国の国際通信社「ロシアの今日」のキセリョフ社長と会談した。