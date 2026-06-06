◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）３連勝を目指すＤｅＮＡは、１日に支配下登録へ返り咲いた３年目左腕の庄司陽斗（２５）がプロ初登板、初先発となったが、５回６９球を５安打４失点で降板。プロ初勝利はお預けとなった。初回１死満塁、ヒュンメルが前田悠伍から押し出し四球を選び、ＤｅＮＡが１点を先制。庄司も力強いストレートと落差のあるチェンジアップを武器にホークス打線に立