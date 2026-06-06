気象庁は、鹿児島県に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】鹿児島県に“線状降水帯”予測 あす未明から気象庁は、あす未明から昼前にかけて、奄美地方を除く鹿児島県で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）