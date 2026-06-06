7日に横浜BUNTAIで開幕するカーリング日本選手権に向けたスキップ会見が6日、横浜市役所で行われた。五輪イヤーの今季を締めくくる大会で、来季以降の日本代表選考にもなる。前回3位の女子ロコ・ソラーレは吉田知那美が退団し、新たに小穴桃里が加入した新布陣で挑む国内初戦となる。会見に出席した藤沢五月は「チームメンバー入れ替えもあり、新しい風を皆さまにお見せできると思います」と意気込みを口にした。小穴が加わ