◇MLB フィリーズ8-6ホワイトソックス(日本時間6日、 シチズンズ・バンク・パーク)フィリーズは7回、カイル・シュワバー選手がタッチアップで気迫のヘッドスライディングで生還。これが決勝点となり、チームは4連勝を飾りました。フィリーズは6-6の同点で迎えた7回、シュワバー選手が先頭でセンターへのヒットを放ち出塁します。その後、1アウト満塁となり、シュワバー選手は3塁へ進塁。するとこのチャンスで5番エドムンド・ソーサ