八王子市の市役所を訪れると、職員のジャケットの襟元にユニークなピンバッジを見ることができる。「p-Tie（ピータイ）」と呼ばれるネクタイ型のピンバッジだ。市では、職員の働きやすい環境づくりとゼロカーボンシティ（脱炭素社会）の実現に向け、4月22日（水）から10月31日（土）まで、市職員の軽装・ノーネクタイに取り組んでいる。いわゆるクールビズだ。クールビズの期間中、職員はネクタイ型のピンバッジを着用している。「