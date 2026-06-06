開幕まで残りわずかとなったアメリカ、カナダ、メキシコ共同開催のW杯。すでに各チームは本戦に備えたトレーニングキャンプをスタートさせており、現地で調整を進めている。『Sky Sports』ではイングランド代表の指揮官であるトーマス・トゥヘル監督にインタビューを実施。新シーズンを前に報道が過熱する移籍問題に言及した。イングランド代表にはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンやアストン・ヴィラのモー