2008年のクラブ買収以降、急激な勢いで成長を遂げているプレミアリーグのマンチェスター・シティ。2016年から10年間続いたペップ・グアルディオラ政権ではプレミア4連覇を含む多くのタイトルを獲得している。しかし、そんな好成績の裏で指摘され続けているのが、115件にも及ぶ財政に関する不正疑惑だ。『BBC』が改めて詳細を報じている。・2009年から2018年にかけて正確な財務情報を提供しなかった件数が54件・同時期に選手および