6日、鹿児島地方気象台は鹿児島県（奄美地方を除く）に線状降水帯半日前予測を発表しました。鹿児島県（奄美地方除く）では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。