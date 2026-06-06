カーリング日本選手権（７〜１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女スキップ合同記者会見が開幕前日の６日に横浜市役所で行われ、女子で前回優勝フォルティウスの吉村紗也香は「これまで４年間積み上げてきたものを全て出し切りたい。五輪直後ですごく注目してもらえる大会だと思いますし、お互いに良いプレーができたらと思っています」と笑顔で話した。２月のミラノ・コルティナ五輪は１次リーグ敗退に終わり「最大限の力が発揮でき