４日の東海優駿で大差勝ちしたアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）が右前肢の管骨を骨折していたことが６日、分かった。所属のハッピーオーナーズクラブが同日、ホームページで発表した。半年程度の休養が必要で、秋は全休となる見込み。８日に北海道の社台ホースクリニックで手術を行う予定となっている。また、骨折の手術後には去勢手術も行う予定で、将来はＪＲＡの芝レース挑戦を視野に入れていると