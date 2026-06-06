ＮＨＫの桑子真帆アナウンサー（３９）が第１子を妊娠した。夫で俳優の小澤征悦（５２）が６日に生放送で報告した。桑子アナは現在、看板番組の一つである「クローズアップ現代」（月〜水曜・夜７時半）を担当。同局では、今年３月に和久田麻由子アナウンサー（３７）が退職するなど近年、エース級のアナウンサーに動きが見られる。桑子アナは２０１０年にＮＨＫ入局。長野放送局、広島放送局を経て１５年から東京アナウンス室