ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」の最終選考発表会が６日、都内で行われ、「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」としてデビューする１２人が発表された。「国民プロデューサー」と呼ばれる一般ファンの投票結果のみでメンバーが決定する、日本で初めてとなるサバイバルオーディション。「−新世界」と題した今回は国籍・出身地を問わず、全