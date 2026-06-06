◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（６日・バンテリンドーム）中日の大野雄大投手が６回に逆転を許した。５回まで１安打無失点と好投していたベテランだったが、２―０の６回２死から流れが変わった。死球を与えたカナリオが盗塁し、捕手・石伊の二塁への悪送球で２死三塁に。滝沢を四球で歩かせ、２死一、三塁とピンチを広げた。桑原の左前適時打で１点を返されて、なおも一、三塁。４番・ネビンに左中間テラス席