◇プロ野球セ・パ交流戦 中日-西武(6日、バンテリンドーム)ネビン選手のホームランで西武が逆転しました。西武は2点ビハインドの6回、2アウトからカナリオ選手がデッドボールで出塁すると2塁へ盗塁、この際ボールがそれ3塁まで進みます。続く滝澤夏央選手はフォアボールで出塁すると3番・桑原将志選手はレフトへタイムリーを放ち1点を返します。さらに1塁3塁で4番のネビン選手に打席がまわると、初球を左中間スタンドへ第11号の3ラ