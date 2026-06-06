ベルギー１部・シントトロイデンで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏は６日、千葉・八千代市で行われた小学４年生以下で行われるサッカー大会「マルハン×シント＝トロイデンＶＶカップｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙガチャガチャマーケット」に特別ゲストとして参加した。今年５月に欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）とアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の１２か国の間で、指導者ライセンス相互承認の締結が行われた。立石