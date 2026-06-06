◇交流戦オリックス―広島（2026年6月6日マツダ）オリックス先発の田嶋が4回5失点でマウンドを降りた。初回にモンテロの適時打などで2点を献上。2、3回と立ち直ったかに見えたが、味方が紅林のソロで1点を返した直後の4回につかまった。先頭の坂倉に右越えソロを浴びると、2死から再び持丸に右越えソロを被弾。さらに平川と投手の森下に連続二塁打を浴び、この回3点を失った。前回5月30日の中日戦では6回を被安打5の1