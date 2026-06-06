女優・芳根京子のオフショットがファンを魅了している。芳根は６日までに自身のインスタグラムを更新。「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日。」と書き出すと、ボーダー柄の半袖シャツ×ジーンズ生地のボトムスにオーバージャケットを軽快に羽織った姿で、緑豊かな小径（こみち）や広場を散策する様子をアップ。「さぁ６月だ。初日までちょうど１週間。最後の大詰め頑張ろう」と、今月１２日から上演される、渡辺