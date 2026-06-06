「ヤクルト−日本ハム」（６日、神宮球場）四回の日本ハムの攻撃中に、ヤクルト・池山隆寛監督が異例の１プレーで２回連続リクエストを敢行し、結果的に２失点目を防いだ。四回に１点を先制され２死一、二塁の場面。山崎の打席で２番手・広岡が暴投。バウンドしたボールは球審に当たって大きく跳ね、ファウルゾーンの一塁ベンチ横小部屋の上付近を通過してグラウンドに落ちた。その間に二走・カストロが本塁に突入し、いった