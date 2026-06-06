沖縄県うるま市出身の女優、宝眞榮日也美（たまえ・ひなみ＝34）が6日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。宝眞榮は「ご報告」と題し、「私事で大変恐縮ですがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。ティアラ＆ベールをつけて、「Happy Wedding」と書かれたハートのイラスト入りの白いTシャツ姿で、男性の肩にあごを乗せたウェディングショットを披露した。続けて「『え！？』って思った