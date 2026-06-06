めったにお目にかかれない「ヘディング本塁打」がＭＬＢの記録から?抹消?されてしまった。ＭＬＢは５日（日本時間６日）、エンゼルスのジョー・アデル外野手（２７）の頭に当たってフェンスを越えたプレーについて、本塁打の判定から「４ベース・エラー」に変更したと発表した。この?珍プレー?は２日（日本時間３日）の本拠地ロッキーズ戦で起こった。７点リードの４回二死走者なしからロッキーズのラムフィールドは右中間へ