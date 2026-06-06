バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第１週第２戦で、女子日本代表の主将・石川真佑（エジザジュバシュ）が大車輪の活躍を見せた。５日（日本時間６日）のウクライナ戦では、４本のサービスエースを含むチームトップの２２得点をマーク。３―１で快勝し、通算成績を２勝０敗とした。試合後には「自分だけじゃなくて周りからの声で自分も判断して、打ち分けることができている。すごく自分の中で助かっ