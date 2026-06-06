実業家の三崎優太氏（３７）が５日に自身の「Ｘ」を更新。猛烈な腹痛に襲われたことを明かした。三崎氏は「ここ数日死にそうなくらい体調が悪く、猛烈にお腹が痛い。もしかしたら悪い病気なのかなと疑いながら、検査をしてきた」と明かした。「ドキドキして検査結果を聞きに行ったら、なんとアニサキスが原因らしい。確かにスーパーの刺身食べた記憶がある」と検査結果を報告。「病じゃなくて良かった。寄生虫は恐ろしい、みん