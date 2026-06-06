岐阜県高山市で飛騨地方自慢のグルメが楽しめる「飛騨の味まつり」が開かれています。 【写真を見る】「飛騨牛の串焼き」「みだらし団子」「五平餅」などのグルメが勢ぞろい『飛騨の味まつり』開催岐阜・高山市「まちの体験交流館」で７日まで 「飛騨の味まつり」は40年前の1986年から続く人気のイベントで、春と秋の年2回高山市で開かれています。会場には21の店舗が集まり、「みだらし団子」や「五平餅」など飛騨の名産品を