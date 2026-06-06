【モデルプレス＝2026/06/06】元プロレスラーでタレントの北斗晶が6月4日、自身のInstagramを更新。元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】58歳元プロレスラー「絆を感じる」夫と“結婚31周年”寄り添いショット◆北斗晶＆佐々木健介夫婦、結婚31周年を報告北斗は「1年経つのもあっという間！！」とつづり、「結婚記念日」「6月4日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。笑顔