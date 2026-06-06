【モデルプレス＝2026/06/06】おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】56歳元おニャン子「レストランかと思った」本格トマトリゾットやアクアパッツァ◆渡辺美奈代、本格的な手料理の数々披露渡辺は「夜ごはん」と記し、手料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。チーズにこんがりとした焼き色がついたグラタン、ごろっとしたチキンが入ったトマトリゾット、彩り豊か