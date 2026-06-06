夏のごあいさつや、大切な人への季節の贈りものを探し始めるこの時季。そんなタイミングにぴったりなのが、今年も登場した「ドトールコーヒー」の夏ギフトです。2026年6月1日（月）より承りがスタートし、6月30日（火）までは宅配対象の早割も実施。こだわりのコーヒーはもちろん、夏らしいスイーツや涼やかなアイスドリンクまでそろい、心までほどけるようなギフトが見つかりますϖ