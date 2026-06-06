◇交流戦阪神―樂天（2026年6月6日甲子園）阪神が足を絡ませ、好投の楽天・早川から先制点を挙げた。0―0で迎えた5回、先頭の熊谷敬宥が四球で出塁すると、村上頌樹が初球をしっかり送りバントして1死二塁。立石正広の打席で2球目に熊谷が三盗に成功した。相手の隙を突いたギャンブルスタートを決めると、立石は2試合連続適時打となる左前適時打で先制した。